Sehen wir diese Krise als künftige Chance

Sehr geehrte Leserschaft der Salzburger Nachrichten, die gedanklichen Ansätze, die der Artikel "Wie das Virus unser Leben verändern wird" von Manfred Perterer in den SN vom 14. 3. 2020 liefert, haben mich, als interessierte Maturantin, zu dem Entschluss gebracht, einen Leserbrief zu dieser aktuellen Problematik zu verfassen.

Wollen wir uns nur darüber beschweren, dass wir diese Krise bekämpfen müssen oder wollen wir sie als Chance nutzen, über uns hinaus zu wachsen und uns zu verbessern?

Unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft sind stärker globalisiert als das jemals zuvor der Fall war. Dies bietet eine Vielzahl an Vorteilen, aber auch Probleme, so wie alles an sich Gute immer eine Kehrseite hat. Transportwege und Produktionsketten sind häufig um einiges länger als dies nötig wäre, was zur Klimaerwärmung beiträgt und zur Folge hat, dass Europa auf die Belieferung von außerhalb angewiesen ist. Erschüttert nun eine Krise, wie gegenwärtig das Coronavirus, die Welt, hat dies schnell fatale Folgen: Die Versorgung in Europa ist nicht auf allen Gebieten gewährleistet, da auf die Lieferung aus dem fernen Osten gesetzt wird, da dort billiger produziert werden kann. Möglicherweise können wir in Zukunft daraus ziehen, dass Geld nicht das oberste Gut ist, sondern eine eigenständige Versorgung des Landes, des Kontinents, kurz der Gemeinschaft wichtiger ist.

Wir haben uns zu sehr an finanzielle Mittel geklammert, anstatt das Wesentliche im Auge zu behalten - dadurch ist es uns entglitten.

Wir Menschen lernen am besten aus Fehlern, lasst uns also das Coronavirus nicht blind als Strafe Gottes abstempeln, sondern lasst es uns unser eigenes Versagen aufzeigen!

Wir wachsen an jeder Hürde, die wir zusammen überwinden und lernen daraus, wie wir derartige Probleme besser bekämpfen können - nutzen wir also diese Krise als eine neue Anleitung, um unser System robuster gegenüber Problemzeiten zu gestalten! Nicht alles, was als eine Plage bezeichnet wird und den Namen Pandemie trägt, hat nur Nachteile, sondern auch positive Auswirkungen, so wie alles Schlechte immer eine Kehrseite hat.

Katharina Mühlberger

5112 Lamprechtshausen

