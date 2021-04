Ein großes Danke an alle, die die sehenswerte Landesausstellung 100 Jahre Salzburger Festspiele gestaltet haben. Es ist mehr als ein Streifzug, vom Aufbau des Festspielhauses bis hin zu den vielen Aufführungen in den 100 Jahren mit all den Schaffenden und Persönlichkeiten. Sehr beeindruckend, präzise und aufwendig gestaltet, es ist eine Faszination (man muss die Ausstellung zwei Mal besuchen), um dieses Schaffen einwirken zu lassen. Frau Präsidentin Rabl-Stadler verdient ein großes Lob, dass sie im letzten Jahr die Sommerfestspiele in dieser schlimmen Zeit so gut über die Bühne gebracht hat.





Erika Hosp, 5026 Salzburg-Aigen