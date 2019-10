Sehr geehrter Herr Kurz ...

wenn man die Medienlandschaft betrachtet, sind Sie bei der anstehenden Regierungsbildung nicht zu beneiden. Man liest lediglich von drei möglichen Koalitionen mit den bekannten Schattenseiten und von einer unstabilen Minderheitsregierung. Wie wäre es mit einer Konzentrationsregierung?

In Anbetracht der momentanen politischen Gegebenheiten erscheint mir dies als reizvolle Variante. Eine quasi neu erfundene "Sozialpartnerschaft" in der Regierung könnte möglicherweise die vorhandenen Gräben durch neue Brücken ersetzen. Alle Parteien wären auch in der Regierung quotenmäßig vertreten. Sicher kostet dies Ihrer Partei einige Ministersessel. Aber das Motto muss doch lauten: Mehr Stabilität und Qualität für Österreich und nicht frei nach Peter Klien "Gute Nacht Österreich"





Karl Gneiss, 4850 Timelkam