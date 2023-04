Seine Stimme erheben

Es ist wichtig, dass die SN ein wichtiges Thema in die Debatte bringt:

Sollen Politiker und Politikerinnen, die sich schwer hörbar artikulieren können, in Spitzenpositionen eingesetzt werden? (SN, 26. April: "Wie wichtig ist eine gute Stimme für Polit-Erfolge?") Zum Handwerkszeug eines Politikers gehört die Sprache, gehört eine deutlich vernehmbare Stimme.

Wenn dieses Handwerkinstrument nicht beeinträchtigt ist, kann man es ersetzen oder umgehen? In vielen Berufen ist das nicht möglich: ein Flugbegleiter, eine Flugbegleiterin kann nicht im Rollstuhl arbeiten; ein Dachdecker muss schwindelfrei sein, eine Busfahrerin muss sehen können ... Eine Lehrerin, ein Lehrer muss verständlich sprechen können.

Natürlich ist es wichtig und wünschenswert, dass unsere Gesellschaft es lernt, auch auf leises und schwer verständliches Sprechen zu hören. Das wäre eine Chance. Aber wird das im politischen Alltag geschehen? Hat Hans Peter Doskozil im aktuellen Fall eine Chance, diese Veränderung zu bewirken? Es ist wohl eher zu erwarten, dass Politiker auf andere Machtmittel zurückgreifen. Denn wenn die Stimme nicht ausreicht, gibt es immer noch andere Möglichkeiten, sich durchzusetzen. Das ist die Gefahr.

Naturgemäß kommt es nicht nur auf die Stimme, sondern auf den Inhalt, auf die Kraft der Argumente an. Hätte sich Martin Luther Kings: "I have a dream" auch ohne laute Stimme durchgesetzt? Wäre Greta Thunbergs: "How dare you?" ohne emotionalen Drive gehört worden? Seine Stimme zu erheben ist wichtig, sich Gehör zu verschaffen wertvoll - vor allem wenn ich es für andere tue. In einer Welt, wo so viele Worte unterdrückt, abgeschnitten und eingesperrt werden, kommt es auf jeden vernünftigen Satz an, der ausgesprochen wird. Denn es gibt nur ein Lebewesen, das solches kann: Der Mensch, das sprachbegabte Tier.



Mag. Herbert Unger, 4062 Kirchberg-Thening