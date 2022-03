Selbstbedienung bei Banken macht keine Probleme

Zu "Banken setzen auf Automaten: Senioren fühlen sich ausgegrenzt" (SN-Lokalteil vom 29. 3. 2022): Ich bin seit 20 Jahren in Pension und daher wahrscheinlich schon älter als diejenigen, die sich heute über die Selbstbedienung bei Banken aufregen. Ich hatte aber beruflich schon ausreichend mit der Digitalisierung zu tun, sodass mir die SB-Foyers der Banken keine Probleme machen, im Gegenteil: Ich erledige meine Bankgeschäfte zu 99% im SB-Bereich - und das bei Bedarf sogar 24 Stunden am Tag! Wenn ich einmal einen Beratungstermin benötige, finde ich die telefonische Terminvereinbarung mit meinem Betreuer sogar von Vorteil. Es ist mir unverständlich, dass in der heutigen Zeit noch jemand die SB-Banken infrage stellt!



Günter Braun, 1020 Wien