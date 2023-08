Ein Dank an Frau Dr. Gudula Walterskirchen für ihren Kommentar "Abkehr der EU von Grundwerten" in den SN vom 29. Juli. Leider werden die EU-Verantwortlichen diese Kritik nicht lesen, würden sich aber höchstwahrscheinlich auch nicht angesprochen fühlen. Dass die EU für ein freies, geeintes und eigenständiges Europa eine wichtige Funktion zu erfüllen hat, steht außer Frage, aber sie sollte sich hauptsächlich auf die wichtigsten Angelegenheiten konzentrieren und zu deren Lösungen beitragen. Beispielsweise wäre, auch im Rahmen der moralischen Wertvorstellungen, die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, welche von den international tätigen Finanzspekulanten zu bezahlen wäre, längst überfällig (über 15 Jahre wird darüber schon gesprochen!). Diese Steuer würde der EU dringend benötigte Einnahmen in Milliardenhöhe bringen; eine Erhöhung der Beitragszahlungen seitens der Mitgliedsländer wäre somit nicht mehr erforderlich. Regionale Angelegenheiten oder Probleme könnten ohne Einflussnahme der EU-Bürokratie innerstaatlich bestimmt zielführender und schneller erledigt werden. Insgesamt sollte ein selbstbewusstes Europa sich weder von Russlands Diktator einschüchtern lassen, noch ein Nachahmer oder Erfüllungsgehilfe der USA sein.







Werner John, 5020 Salzburg