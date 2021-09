Selbstgewissheit der Impf-Verweigerer

Zum Leserbrief "Selbstbehalt für Behandlung" von Dr. Günther Pacher (SN v. 16.9):

Ein Selbstbehalt für Ungeimpfte schlägt nach Ansicht von Dr. Pacher dem Fass den Boden aus. Seine Frage, ob dies dann auch für Raucher, Übergewichtige, risikofreudige Sportler gelte, hat einen Denkfehler: All die Genannten gefährden in erster Linie sich selbst. Der Raucher bringt durch den Qualm in seiner Wohnung - abgesehen von der passiv mitrauchenden Familie - niemanden ins Spital. Der Übergewichtige verseucht durch den Verzehr des täglichen Schweinsbratens plus Torte keinen Tischnachbar. Der Paragleiter stürzt im Regelfall nicht auf dem Kopf des Bergwanderers ab.

Demgegenüber gefährden Impfunwillige im Fall ihrer Infektion die Menschen in ihrer Umgebung und beflügeln die nächste Welle. Soll also die Selbstgewissheit der Verweigerer in Pandemiezeiten das höhere Gut sein als der Schutz der Allgemeinheit? Das sollte den Selbstbezogenen doch einen Selbstbehalt für ihre nachträgliche Heilung wert sein. Dr. Pacher möge sich bei Überlebenden von Intensivstationen erkundigen, ob sie noch immer auf ihrem Recht beharren, den Impfstoff zu verschmähen.

Manfred Kaid, 1130 Wien