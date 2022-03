Selbstlüge als politische Kompetenz?

Wer Dialog mit politisch Verantwortlichen sucht, wird oft frustriert. Die Diskussion um den geplanten Ausbau der Mönchsberggarage bietet ein exzellentes Beispiel für die Fähigkeit der Verantwortlichen, Realität zu ignorieren und Scheinargumente zu wiederholen, vermutlich bis zum eigenen Überdruss. Natürlich ist es schwierig, zu erklären, wieso eine Garage vergrößert werden soll, die fast nie ausgelastet ist (und das nur in Zeiten, da die Zufahrtsstraßen zugeSTAUt sind). Natürlich fehlen sinnvolle Argumente, wenn ein Projekt den selbst gesetzten Zielen der Verkehrs- und Klima-Politik widerspricht und wenn jeder moderne Städteplaner dieses Projekt sofort entsorgen würde. Sie könnten einem leidtun, die Amtsinhaber, die krampfhaft versuchen, an einem verjährten, absurden Projekt festzuhalten, das neben massivem Widerstand eine mehrjährige Zusatzbelastung für Verkehr, Umwelt und Klima bedeuten würde. Schaffen es die Verantwortlichen, sich selbst so sehr zu belügen, dass sie vorgestrige Bauvorhaben sinnvoll finden, anstatt diese Millionen anders zu investieren? Vermutlich wäre der Rücktritt unseres Bürgermeisters empfehlenswert und ehrenwert, doch gerade dies ist für Amtsinhaber wohl wenig attraktiv.

Ja, sie können einem leid tun, Politiker, die den Absturz der eigenen Partei in Kauf nehmen, nur um etwas durchzudrücken zu versuchen. Die nächste Wahl wird zeigen, um wie viel vernünftiger die Bevölkerung denkt, als die, die sich nicht beirren lassen wollen, koste es was es wolle.







Everyday for Future, Salzburg