Selbstständigkeit wird schwieriger im Alter

Herzlichen Dank für den mahnenden Leserbrief von Frau Renate Ratzenböck. Jede ihrer aufgezählten, früher selbstverständlichen, heute jedoch so schmerzlich vermissten Dienstleistungen im öffentlichen Leben erschwert den Lebensalltag älterer Menschen und das Zusammenleben der Generationen. Die herzlose Automatik, das Fehlen kompetenter Ansprechpartner in Bank, Post, Bahn, Behörden und so weiter fördert die frühzeitige Hilfs- und Pflegebedürftigkeit jener Menschen, die zwar mit wesentlich mehr humanistischer, aber kaum mit technisch-digitaler Bildung aufgewachsen sind. Dass vielen Älteren damit sogar die Lust am Einkaufen abhanden kommt, wird bei den beklagten wirtschaftlichen Rückgängen nicht bedacht. Es wär unendlich wichtig, bei vielen der notwendigen Erledigungen des Lebensalltags wieder lebendigen und freundlichen Menschen gegenüber zu stehen.





Waltraud Prothmann-Seyersbach, 5020 Salzburg