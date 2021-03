"Testen, testen, testen" ist das Credo der Bundesregierung, allenthalben werden Forderungen erhoben nach Ausbau der Testkapazitäten und regelmäßigen Tests der Bürger. Teil dieser Strategie ist die (zumindest für den Einzelnen kostenlose) Abgabe von Selbsttests in den Apotheken. Sicher eine gute Sache, unbürokratisch und leicht auf Nummer Sicher zu gehen, wenn man sich etwa mit Freunden oder Verwandten treffen möchte. Sicher eine gute Sache, um Ansteckungen zu vermeiden.

Umso erschreckender ist es, dass der Gesundheitsminister diese Möglichkeit zur Verhinderung von Ansteckung jenen etwa 300.000 Österreicherinnen und Österreichern verweigert, die von ihrem Recht auf Schutz ihrer Gesundheitsdaten Gebrauch gemacht haben, und sich von ELGA abgemeldet haben. Das von Regierungsseite vorgeschobene Argument, die Ausgabe der Tests sei technisch nicht anders umsetzbar als über ELGA, wird wohl leicht entkräftet durch die Tatsache dass ja auch Impfdaten zentral gespeichert werden sollen, egal ob jemand das will oder nicht, und egal ob die Person bei ELGA ist oder nicht, sowie durch den Umstand, dass auch Medikamente problemlos an Sozialversicherte ausgegeben werden können, auch wenn sie nicht bei ELGA sind. Die Frage stellt sich, was mit dieser ungeheuerlichen Diskriminierung von Beitragszahlern bezweckt werden soll. Vielleicht hofft ja die Bundesregierung, dass sich Abgemeldete wieder anmelden? In diesem Fall wäre die nächste Frage, worum es dieser Regierung eigentlich geht, und ob ihr Interesse an der Seuchenbekämpfung tatsächlich größer ist als jenes an der möglichen Kontrolle und Überwachung der Bürger.





Mag. Andrea Wolf, 1230 Wien