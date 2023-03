Selbstverteidigungskurse an Schulen

"Vier Burschen sollen Mädchen in Toilette vergewaltigt haben" - ein paar Tage später die Bestätigung lt. Zeitungsbericht. Immer häufiger bleibt das Auge an "Übergriffsmeldungen" hängen. Es darf alsbald im Land Salzburg darüber nachgedacht werden, an Schulen Selbstverteidigungskurse anzubieten. Dies, in anderen Bundesländern bereits Usus, könnte über relativ geringe Elternbeiträge unbürokratisch in einem 2-Tages-Kursus angeboten werden.

Privatschulen, etwa der Waldorfcampus Salzburg, bieten dies bereits erfolgreich - von professioneller Hand jugendgerecht geleitet - an.



Dipl.-PT Sabine Huber, 5020 Salzburg