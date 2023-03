Selma Lagerlöf: Danke für diese großartige Frau!

Liebe Mareike Fallwickl, Sie fragen in der Wochenendausgabe der SN vom 4. 3., an welchen Schulen Texte von Selma Lagerlöf, eine der bedeutendsten schwedischen Autorinnen heute noch gelesen werden. Ich darf Ihnen freudig mitteilen, dass in der MS-Kuchl keine meiner Schülerinnen und keiner meiner Schüler die Mittelschule verlässt, ohne die Geschichte "Die Heilige Nacht" einmal gehört zu haben. Danke, dass Sie diese großartige Frau zum Thema gemacht haben und in Ihren Texten immer wieder Partei für uns "normale" Frauen im Alltag ergreifen!

Christine Hirnsperger-Ebner BEd, 5323 Ebenau