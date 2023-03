Selma Lagerlöf: Das Geheimnis ist gelüftet

Am Schluss dieses Artikels "Wer kennt Selma Lagerlöf" (4. 3.) fordert die Autorin uns Leser und Leserinnen auf, ein Geheimnis zu lüften, das Selma Lagerlöf mit ins Grab genommen hat. Ich habe mich im Internet auf Spurensuche gemacht und folgendes recherchiert:

Nach ihrem Tode im Jahre 1940 fand man im Nachlass von Selma Lagerlöf circa 100 Briefe an ihre Freundinnen Sophie und Valborg. Diese Briefe dürften aber erst nach 50 Jahren veröffentlicht worden sein. In diesen Briefen war zu erkennen, dass es nicht nur eine freundschaftliche Beziehung war. In dem Buch "Liebe Sophie, liebe Valborg" von Holger Woland schreibt er: "Selma Lagerlöf hätte sich wohl als lesbisch bezeichnet, wenn das damals schon üblich gewesen wäre." In ihren Büchern schreibt sie ja vorwiegend über die zwischenmenschliche Beziehung "Liebe". An ihre Freundin und Schriftstellerkollegin Sophie Salomon schreibt sie 1894 in einem Brief: "Ich bin der Meinung, dass Liebe den höchsten Grad des Egoismus darstellt". Eine weitere Aussage bestätigt diese Grundeinstellung zur Liebe: "Wir möchten Wertschätzung erfahren. Das gibt uns eine Daseinsberechtigung. Das gibt uns alles: Kraft, Mut und Gesundheit. Und zu leben ist das Wichtigste. Ich verstehe, was diejenigen meinen, die sagen, das Zentrale im Leben sei die Liebe, aber sie ist nur ein Mittel. Das Zentrale im Leben ist, zu leben oder sich lebendig zu fühlen. Das klingt wie ein Kreis, ist aber wahr".

Werner Bracht, 5324 Faistenau