Selma Lagerlöf: Eine sehr beliebte Autorin!

Vielen Dank für Ihren Artikel über Selma Lagerlöf in der heutigen SN-Ausgabe. Selma Lagerlöf ist sicherlich nicht mehr vielen bekannt, obwohl sie zu Lebzeiten viel publizierte.

Bedingt durch meinen Beruf (Lehramt Deutsch-Geschichte) las und lese ich viel, Selma Lagerlöf entdeckte ich mir vor, glaube ich, mehr als 20 Jahren. Namentlich war sie mir damals bereits bekannt, ich war aber damals eher der Meinung, dass sie vorwiegend Kinderbuchautorin gewesen sei. Ich stieß auf eine ihrer Erzählungen in einer zweibändigen Ausgabe der Manesse Bibliothek der Weltliteratur, aus der ich die Ausgabe über skandinavische Erzähler kaufte. Nach dem Lesen dieser Erzählung kaufte ich mir dann antiquarisch zwei Bände von Selma Lagerlöf ("Das Mädchen vom Moorhof" und den Band mit Erzählungen "Die Prinzessin von Babylonien"). Ich las damals beide Bände und kann mich erinnern, dass sie mir gut gefielen. Irgendwie habe ich aber dann nie mehr weitere Bücher von ihr gekauft und gelesen. Die Weltliteratur ist generell einfach viel zu umfangreich, ich bin jetzt 50 und habe manchmal, ehrlich gesagt, schon öfter ein wenig Angst, dass ich bis an mein Lebensende nicht einmal alle Bücher meiner (mittlerweile recht umfangreichen, doch sehr geliebten) Hausbibliothek werde gelesen haben. Und jetzt, nach Ihrem Artikel, denke ich mir, ich sollte mir vielleicht noch einige andere Werke von Selma Lagerlöf besorgen …

Im Band "Die Prinzessin von Babylonien", 1922 erschienen im Albert Langen Verlag, ist hinten noch ein Verweis auf andere Werke von ihr: "Jerusalem" (Auflage: 22. Tausend), "Christuslegenden (Auflage: 30. Tausend), "Die sieben Todsünden" (Auflage: 18. Tausend), usw. Man sieht, wie viel Selma Lagerlöf damals gelesen wurde.



Peter Weichselbaumer, 4362 Bad Kreuzen