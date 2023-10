Senat schadet der Reputation der Uni

Man kann ja gewisse Entwicklungen eine Zeit lang als stiller Beobachter verfolgen, wenngleich mit Missbilligung, aber irgendwann einmal reißt der Geduldsfaden. Wenn der Senatsvorsitzende der Universität Salzburg - ein Rechtsprofessor! - nunmehr erklärt, die zweimalige Aufhebung der Senatsbeschlüsse bei der Rektorbestellung durch das Wissenschaftsministerium wegen Rechtswidrigkeit sei nicht peinlich und gleichsam der Normalfall, ist dieser Zeitpunkt gekommen.

Der Senat blockiert durch sein gesetzeswidriges Verhalten seit Monaten die Ernennung eines Rektors/einer Rektorin und schadet damit der Reputation dieser für Salzburg so wichtigen Institution. Das Universitätsgesetz bestimmt zwingend, dass der Senat einen Dreiervorschlag zu erstellen und diesen zur endgültigen Entscheidung dem Universitätsrat zu übermitteln hat. Für einen Dreiervorschlag des Senats liegt eine ausreichende Anzahl an Bewerbern vor. Wenn der Senat, so wie bisher erfolgt, nur einen Zweiervorschlag erstellt, nimmt er dem Universitätsrat die Möglichkeit, aus drei Personen auswählen zu können.

Der Senat wird mit Nachdruck aufgefordert, umgehend die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.



Dr. Rudolf Aichinger, Präsident Alumni Club, Universität Salzburg