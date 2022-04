Senioren auf dem Abstellgleis

Zu "Banken setzen auf Automaten: Senioren fühlen sich ausgebremst" (SN vom 29. 3.): Eine Gesellschaft definiert sich dadurch, wie sie mit ihren Alten und Kindern umgeht. So gesehen sind wir eine miese Gesellschaft. Die zunehmend radikale Digitalisierung und Automatisierung setzt vor allem uns Älteren und Alten zu. Gewinnsteigerung um jeden Preis ist die Devise.

Bringt es Banken und Sparkassen an den Ruin, wenn zumindest eine Person zur Hilfe und für Auskünfte in einer Filiale anwesend ist? Respekt für Helmut Staudinger, der hier Stellung bezieht. Gefragt sind die Parteien, Gewerkschaften, Verbände! In die Ecke gedrängt, mit dem Rücken zur Wand, so sieht das "Projekt Zukunft" für uns Ältere aus. Schämt euch! Schon Altmeister Goethe wusste: "Keine Kunst ist's, alt zu werden, es ist Kunst, es zu ertragen."



Rudolf Prill, 9071 Köttmannsdorf