Senioren-WG in Seekirchen vor dem Aus?

Mit Enttäuschung und Verwunderung habe ich den Artikel (SN, 27.6. 2023 "Senioren-WG vor dem Aus") zum vorläufigen Aus der Senioren-WG in Seekirchen gelesen.

Bei so einem Leuchtturmprojekt wäre es wichtig, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und klarerweise die Wünsche und Bedürfnisse der künftigen Bewohner im Vorfeld eruiert, besprochen und bestmöglich umgesetzt werden. Im Hinblick auf den demografischen Wandel sind derartige Vorhaben, die ein gemeinschaftliches und selbstbestimmtes Miteinander und Wohnen ermöglichen, ungemein wichtig und können durchaus eine Entlastung für bestehende Senioren-Infrastrukturen bedeuten. Vielmehr noch, durch die positive Gemeinschaft wird der Einsamkeit und deren Folgen entgegengewirkt, was zu besserer Gesundheit und höherer Lebensqualität führt. Somit träume ich von einer Projektentwicklung mit Einbindung der Betroffenen, Kommunikation auf Augenhöhe, Mitspracherecht des Vereins bei der Auswahl der WG-Mitbewohner, einem Bauträger, der die positive und für die Zukunft so wichtige Tragweite solcher Projekte erkennt und im Einklang mit den wirtschaftlichen und gesetzlichen Erfordernissen visionär und kreativ umsetzen kann und will. Ich denke, da ist noch Spielraum. Und ja, tatsächlich benötigt nicht jeder Bewohner/Mieter heutzutage eine Tiefgarage, um nur auf einen der "wunden" Punkte einzugehen. Dass die Absage (medial) mit Forderungen begründet wurde, die nicht gestellt wurden, ist erstaunlich. Ich wünsche dem Verein, dass es zu einer positiven Entwicklung und Umsetzung des Projekts kommt. Möge es gelingen!



Gabi Schernthaner-Mitterer, 5201 Seekirchen