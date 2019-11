Seniorenheim ist ein Wohlfühlplatz

Zum Artikel "Keine Diplomkraft im Altenheim: Ortschef droht Strafe" (SN vom 6. 11.): Wir haben uns riesig gefreut, dass unsere Mutter, eine geborene St. Veiterin, einen Platz im Seniorenheim in ihrem Heimatort, der ihr vertraut ist, gefunden hat.

Das alte Seniorenheim war sehr trist! Umso mehr schätzen wir als Familie dieses neu erbaute wunderbare Bauprojekt für die Ältesten unserer Gesellschaft, die es wohl verdient haben, in einer so angenehmen Atmosphäre den Rest ihres Lebens, nach unserer Ansicht sehr gut betreut, verbringen zu können.

Warum suchen manche Menschen in unseren Gesetzen die besagte Nadel im Heuhaufen, um einen beherzten Bürgermeister wie Herrn Brugger und das Hilfswerk anzuschwärzen und zu strafen, für die Umsetzung eines so gelungenen Wohlfühlplatzes, der uns Angehörige regelrecht auffordert, mehr Zeit mit den Senioren zu verbringen? Gibt es vielleicht Neider in den umliegenden Gemeinden, die es St. Veit nicht gönnen, so ein Vorzeigeseniorenheim zu haben?

Susanne Wieser

8044 Graz



