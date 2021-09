Seniorenticket mit Fragezeichen

Nicht nur der Umweltgedanke, sondern auch wirtschaftliche Überlegungen stehen im Vordergrund, wenn man sich als Pensionist dazu entscheidet, statt mit dem Auto mit dem Obus zu fahren. Dankenswerterweise gibt es ja auch für Pensionisten ein ermäßigtes Ticket.

Also begebe ich mich zum Servicecenter Verkehr der Salzburg AG in der Alpenstraße. Dort lege ich meinen Pensionistenausweis vor und möchte gern ermäßigte Einzelfahrttickets erwerben. Die freundliche Dame am Schalter fragt mich darauf, ob ich denn auch eine ÖBB-VorteilsCard hätte. Etwas verwirrt darüber antworte ich: Ich wollte eigentlich mit dem Obus fahren und nicht mit der Bahn. Die Antwort kam ziemlich sarkastisch: Wenn Sie keine ÖBB-VorteilsCard haben, gibt es keine Senioren-Fahrscheine, auch nicht in der Trafik! Und bei einer Kontrolle würde es dann richtig teuer.

Kann mir jemand plausibel erklären, warum ich als kleiner Pensionist die ÖBB mit 29 Euro (das entspricht 18 Einzelfahrten) pro Jahr sponsern muss, um an ein verbilligtes Seniorenticket für den Obus zu kommen?

Es ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich werde voraussichtlich gar nicht 18 Mal im Jahr mit dem Obus fahren, weil ich auch viel zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs bin.



Karl Heinz Eckardt, 5020 Salzburg