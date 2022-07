Service am Kunden wird vernachlässigt

Es ist schon erschreckend, dass einerseits die Raiffeisenkassen jährlich hohe Gewinne einfahren und andererseits den Service am Kunden total vernachlässigen und einsparen.

Den einzelnen Filialen (Beispiel Raika Eugendorf) scheint es lieber zu sein, wenn ihre Kunden nur noch Geld abliefern, aber keine Schalterleistungen benötigen.

Nur so ist es erklärlich, dass die permanent zurückgefahrenen Schalterstunden (ein Schalter meistens nur mehr am Vormittag geöffnet) einfach zu Problemen führen. So wie es derzeit in den Schalterräumen abläuft, stehen die Kunden meist über eine halbe oder ganze Stunde in der Schlange, bis sie zum Schalter kommen. Ein zweiter Schalter ist zwar vorhanden, wird aber nicht geöffnet. Ausrede Urlaub, Krankenstand, Personalmangel und so weiter.

Will man sich bei einem der verantwortlichen Geschäftsführer beschweren, so sind diese verhindert beziehungsweise lassen sich freundlich verleugnen. Ein angekündigter Rückruf eines der Verantwortlichen erfolgt letztlich auch nicht.

Ich konnte unter den wartenden Bankkunden nur Unverständnis zu dieser Situation feststellen. Bei jedem Supermarkt wird bei anstehenden fünf Kunden eine zweite Kassa geöffnet. Dies haben sich die Verantwortlichen der Raiffeisenkasse noch nicht angesehen. Kundenservice scheint in dieser Bank nicht so wichtig zu sein, weil es ohne Kundenservice auch noch für riesige Gewinne reicht.

Hoffentlich ändert sich diese Situation für die Banken nicht.





Wolfgang Forsthuber, 5301 Eugendorf