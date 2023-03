Sehr verwundert war ich, als ich in die GKK Salzburg eine Arztrechnung brachte. Um die Einreichung für die Zusatzversicherung zu bestätigen lassen, hatte ich bereits ein Dublikat. Schon länger gibt es leider nicht mehr die Möglichkeit für Kunden, dort Unterlagen zu kopieren. Als jedoch die zuständige Person am Schalter mir mitteilte: "Ich habe keinen Stempel", wunderte ich mich schon sehr. In jedem Amt bzw. Kundenservice müsste es doch wenigstens in Österreich einen Datumsstempel geben.



Christine Weixler, 5020 Salzburg