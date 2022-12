Setzen Sie sich zusammen, liebe Politiker und Politikerinnen

Da ich mir ernsthaft Sorgen um die Zukunft, vor allem die der Kinder und Enkel mache, erlaube ich mir unseren 183 Volksvertretern im Nationalrat eine Frage zu stellen. Wann, wenn nicht jetzt beginnen sie damit, für unsere Heimat Österreich ernsthaft zu arbeiten? Immer mehr Menschen sind erschüttert und teilweise angewidert von dem "Politikspektakel", welches wir tagtäglich beobachten müssen. In einer Zeitenwende, die enorme Herausforderungen an die Politik stellt, sind parteipolitisch motivierte Spielchen und Korruption Alltag geworden.

Haben sie nicht ein Gelöbnis abgelegt, der Republik Österreich und dem Volk zu dienen? Ich fordere hiermit etwas von ihnen ein, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Setzen sie sich zusammen. Stellen sie ihre persönlichen und parteipolitischen Interessen zurück. Nur eine geschlossen handelnde Politik ist in der Lage, große Krisen zu bewältigen. Die Geschichte hat eindringlich gezeigt: Gemeinsames Handeln der politischen Klasse führt zu Sicherheit und Wohlstand einer Nation; eine in sich zerstrittene und sich bekämpfende politische Klasse stürzt ihre Heimat dagegen ins Elend, gerade in Krisenzeiten. Wir werden diese Krisen nur bewältigen, wenn wir zusammenstehen. Verantwortungsbewusste Politiker sollten das vorleben. Wenn die Krisen bewältigt sind, könnten sie von mir aus in ihre alten Muster zurückfallen. Reißen sie sich wenigstens jetzt zusammen! Der Kinder und Enkel wegen (werden sie ja vielleicht auch haben).

Abschließend noch eine Frage an jeden einzelnen von ihnen gerichtet: Was haben sie persönlich dazu beigetragen, dass es zu so verheerenden Zuständen in der Politik gekommen ist und was gedenken sie persönlich zu tun, damit sich das ändert?





Wilfried Handler, 5330 Fuschl am See