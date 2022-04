Mit großem Interesse und Erstaunen habe ich die Berichterstattung zur Werbekampagne der Wasserspiele Hellbrunn gelesen. Den von der Watchgroup angeprangerten Sexismus kann ich nur mit sehr großer Anstrengung entdecken.

Richtig sexistisch finde ich die Spots eines Telefonanbieters und eines Lebensmitteldiskonters. So dumm, wie die Frauen hier dargestellt werden - das ist Sexismus in Reinkultur. Dazu muss man "No" sagen und fragen: Wo bleibt denn da die Watchgroup?





Ursula Haslauer, 5020 Salzburg