Sexismus und Muttersöhne

Spätestens nach dem Bekanntwerden weiterer biografischer/familiärer Details des spanischen Verbandschefs, aber mit dem Wissen, dass dieser Vorfall grundsätzliche systemische, patriarchale Missstände in Sportverbänden aufzeigt, bin ich an eine Erklärungsvariante erinnert, welche der Psychologe, Jurist und Soziologe Volker Elis Pilgrim mit seinem Buch: Muttersöhne (1989) beschrieb. Anlass hierzu gab mir die Berichterstattung darüber, dass sich die Mutter des offensichtlich übergriffig handelnden Luis Rubiales, in Folge der Beschuldigungen ihres Sohnes in einer Kirche einschloss und bekannt gab, bis zu seiner "Freisprechung von Schuld" dort in Hungerstreit zu treten. Sie sei bereit für ihren unschuldigen Sohn zu sterben, sollte diesem nicht Gerechtigkeit widerfahren. Dieser Umstand, verbunden damit, dass nicht auch Luis Rubiales Vater an die Öffentlichkeit herantritt und das Verhalten seines Sohnes kommentierte, lässt die patriarchat-kritische Theorie von Pilgrims "Muttersöhne Theorie" aus meiner Sicht in der Blickpunkt rücken, welche in kürzester Form so zusammengefasst werden kann: Ein Sohn dessen Sozialisation weitgehend von einer abwesenden Vaterfigur und einer ins patriarchale, gesellschaftliche Abseits gedrängten Mutter geprägt ist, welche ihre unerfüllten Zuneigungswünsche auf ihren Sohn projiziert, hindert diesen an der Entwicklung einer einfühlsamen Beziehung zu anderen Frauen. Pilgrim entwickelt auf diesem Hintergrund eine männliche Gewalt- beziehungsweise Aggressionstheorie. Als machtvolle und gefährliche Muttersöhne identifiziert er zum Beispiel Napoleon, Hitler, Lenin, Mao Tse-tung, aber auch viele andere Männerbiografien. Die aktuell bekannt gewordenen Aussagen eines Onkels von Luis Rubiales, welcher seinem Neffen "Besessenheit von Luxus, Geld und Frauen" attestiert und "Umerziehung im Umgang mit Frauen" und Psychotherapie anrät, lässt die Frage aufkommen, ob dieser "ersatzväterliche Rat" von Rubiales auch angenommen werden kann. Der Umstand, dass sich Rubiales leiblicher Vater - bislang jedenfalls - nicht zu Wort gemeldet hat, untermauert jedenfalls die "Muttersohn - Theorie" des Psychologen Volker Elis Pilgrim, in welcher überbeschützende Mütter (dieser Umstand scheint mir wichtig zu betonen) ebenfalls als Opfer traditionell klerikal-patriarchaler Gesellschaften zu betrachten sind. Unerklärlich ist Rubiales Verhalten jedenfalls nicht.





Hans Peter Radauer, 5020 Salzburg