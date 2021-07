Sexuelle Gewalt ist alltägliche Realität

Braucht es ein 13jähriges Opfer um die Gesellschaft wachzurütteln? Sexuelle Gewalt an Kindern, in Partnerschaften, Konsum von kinderpornografischen Darstellungen und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sind tägliche Realität! In Österreich enthält das Strafgesetzbuch Regelungen zum Schutz vor sexueller Gewalt und das Gleichbehandlungsgesetz Bestimmungen zum Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. So viel zur Theorie. In der Praxis wird weggeschaut, die Beweisbarkeit ist schwierig, Opfer werden zu Tätern gemacht. Gefordert sind im Kindesumfeld Verwandte, Nachbarn, doch gerade aus diesen Kreisen kommen oft die Täter. In den Betrieben kommt Personalleitungen und Betriebsräten eine besondere Rolle zu, doch manchmal sind sie die Täter oder betreiben die Täter-Opfer-Umkehr. Wir alle müssen hinschauen, zuhören und nachfragen.

Brigitte Sailer, 5020 Salzburg