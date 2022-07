Shakespeare in der Schule: Gratulation!

Aufgeregtes Treiben in der Lounge des OFF Theaters: Zwischen stolzen Eltern, Großeltern und neugierigen Geschwistern "flitzen", bereit für ihren Auftritt, kostümierte junge Damen und Herren durch das Publikum. Gastspiel? Ja, aber der besonderen Art: Die Klasse 7BK des WRG Salzburg führte im Rahmen eines Kulturprojekts den "Sommernachtstraum" von William Shakespeare auf! Die schwierige Aufgabe, Texte zu kürzen, allen Schülern eine Rolle zu geben, lag in den Händen von Frau Prof. Margit Neuböck.

Unterstützt vom Klassenvorstand der Klasse, Frau Prof. Tina Giegerl, wurde ein Jahr lang gearbeitet - und oft lagen die Nerven blank. Fachmännische Ratschläge bekam die Klasse von Anja Clementi und Alex Linse, dem Leiter des OFF Theaters. Nach erfolgloser Herbergsuche bei anderen Theatern hatte Alex sein OFF Theater für Proben und vier Aufführungen zur Verfügung gestellt.

Deshalb bitte vor den Vorhang:

1. Anja Clementi und Alex Linse, die diese Aufführung in ihrem Theater erst möglich machten. 2. Frau Prof. Neuböck und Frau Prof. Giegerl, die Stunden ihrer Freizeit - und sicher auch viele Nerven - geopfert haben, um dieses Projekt zu verwirklichen. 3. Vor allem die jungen Damen und Herren der 7Bk. Sicher hätte der eine oder andere den Text am liebsten im Kamin verbrannt

statt ihn zu lernen - aber ich kann allen nur gratulieren, dass sie durchgehalten haben und eine so tolle Aufführung auf die Beine gestellt haben!



Mag. Gertrude Weninger, 5020 Salzburg