Sich helfen zu lassen, ist enorm wichtig

"Schau auf dich, schau auf mich." So lautet der Aufruf unserer Bundesregierung - zum Beispiel an ältere Personen, zu Hause zu bleiben. Einkäufe und Besorgungen werden daher oftmals von Angehörigen oder Bekannten erledigt. Auf diese Strukturen kann aber nicht jede/r zurückgreifen.

Gerade in Zeiten wie diesen, ist es uns als Landjugend genauso wie anderen ehrenamtlichen (Jugend-)Organisationen wichtig, zusammenzuhalten und anderen zu helfen - das Ehrenamt ist eine wertvolle Stärke unseres Landes. Zahlreiche Landjugendgruppen haben sich bereit erklärt, für Ältere oder Personen mit Vorerkrankungen einkaufen zu gehen.

In den Medien hört man, dass dennoch viele ältere Personen ihre Lebensmitteleinkäufe selbst erledigen. Dies ist verständlich, immerhin will man auch im Alter ein gewisses Maß an Selbstständigkeit bzw. Mobilität beibehalten. Jetzt ist es uns aber wichtig, dass ihr auf eure Gesundheit achtet und zuhause bleibt - damit wir euch noch lange haben!

Mein Tipp: Meldet euch bei der Gemeinde oder direkt bei der örtlichen Landjugend. Wir helfen gern!



Anna Quehenberger, 5524 Annaberg-Lungötz