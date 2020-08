Sichere Verhütungsmittel: Bessere Aufklärung gefordert

Der Artikel "No baby, please" (SN v. 14. 8.) lädt zur "Aufklärung" ein: Die Gegenüberstellung des Pearl-Index (Sicherheit eines Verhütungsmittels bei korrekter Anwendung) zur Gebrauchssicherheit (Berücksichtigung fehlerhafter Anwendung) ist ein wichtiges Kriterium in der Auswahl des eigenen Verhütungsmittels.

Gerade die Kondomanwendung birgt hier große Risiken: Nutzung zu großer Kondome (Gefahr des Abrutschens), Verwendung ohne Ablaufdatum und Unversehrtheit zu überprüfen, vollständiges Überziehen ohne im Reservoir Platz für das Ejakulat zu lassen, nicht vollständiges Abrollen, zu spätes Aufsetzen oder gar das Umdrehen eines falsch aufgesetzten Kondomes (Spermien im sog. Lusttropfen) gehören zu den häufigsten Anwendungsfehlern. Und doch ist es das einzige Verhütungsmittel, das auch vor sexuell übertragbaren Infektionen schützt.

Den Coitus Interruptus heute noch als "Verhütungsmittel" zu bezeichnen, ist schlichtweg fahrlässig: Der "unterbrochene Geschlechtsverkehr" kurz vor der Ejakulation ist für Menschen, die sich gegen Schwangerschaft und Krankheit schützen möchten, ungeeignet.

Die Anwendung sicherer Verhütungsmittel lässt sich laut Verhütungsmittelreport u.a. auf Bildung und Aufklärung zurückführen. Bereits im Report 2012 wurden Wien und Salzburg als "Models of good practice" hervorgehoben: In Wien verhüten 83 %, in Salzburg 82 %, (zum Vergleich: Vorarlberg 69 %, Burgenland 67 %). Die häufige Anwendung von Verhütung ist dem positiven Effekt von Informationskampagnen in diesen Bundesländer geschuldet. Die Fachstelle Selbstbewusst hat seit 2004 rund 45.000 Personen mit sexueller Bildung erreicht.

Sexualpädagogik wirkt! Auch bei Erwachsenen.



Mag.a Gabriele Rothuber, Geschäftsführung Fachstelle Selbstbewusst, Sexuelle Bildung & Prävention von sexuellem Missbrauch, 5020 Salzburg