Sicherheit von Atommüll-Endlagern

Wer erinnert sich noch? Vor der Zwentendorf-Abstimmung gab es im ORF spätabends eine Serie von Aufklärungsgesprächen. An einem Tag waren die Fürsprecher dran, am folgenden die Gegner.

Die Aussage eines Schweizer Professors habe ich noch im Ohr: Es gibt auf dieser Erde keinen Stoff, der dem (Atommüll) standhält. Sie können ihn in Glas gießen, mit Beton ummanteln und dann 3.000 Meter tief in einen Granitschacht versenken - es ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder hochkommt.

In einer anderen ORF-Sendung warf jemand die Frage auf, wie man vor den Gefahren solcher Endlager dauerhaft warnen könnte. Amerika hatte schon vor Jahren einen Plan ausgearbeitet, in einem unfruchtbaren, unbewohnten Gebiet den Abfall zu vergraben, eine große Schutzzone einzuzäunen und auf Felstafeln ein Betretungsverbot und Warnungen in allen gängigen Sprachen der Welt einzugravieren. Der Einwand von Sprachwissenschaftern, dass bei der Länge der Strahlungsdauer (es kommt ja auch immer neues Material dazu!) keine der jetzigen Sprachen mehr verstanden würde, führte zu der Idee einer "Atompriesterschaft", die immer wieder für die Sprachanpassung und Erneuerung der Warntafeln sorgen sollte.

Was aus diesem Plan geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe nichts mehr darüber gehört.

