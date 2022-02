Sicherheitshunderter - Impfnachweis

Ich habe mit Freude vernommen, dass die SVS plant, geimpfte Personen mit 100,- Euro zu belohnen. In meiner Alterskategorie handelt es sich um Covid-19, FSME, Polio-Dyphterie-Tetanus und Mumps-Masern-Roeteln. Alle, bis auf die letzte, sind Auffrischungsimpfungen und für eine Person, die ihren gelben Impfpass der letzten zehn Jahre hat, nachweisbar. Bei letzterer handelt es sich um eine Einmalimpfung im 1. Lebensjahr. Nun habe ich bereits Probleme mit 39 Jahren diese Impfung nachzuweisen. Wie sieht es dann bei Sechzigjährigen aus? Mein Impfpass war in einem gestohlenen Geldtascherl zu Teenagerzeiten, mein Kinderarzt ist in Pension und eine Online-Eintragung aus den frühen 80-ern gibt es natürlich nicht. Nach einem Telefonat mit der SVS weiß ich, dass eine selbstbezahlte Titherbestimmung (30,- Euro) nicht gilt. Nun frage ich mich, wer in dieser Alterkategorie diesen Hunderter beantragen kann, weil die wenigsten werden noch ihren inzwischen vergilbten und vollen Impfpass aus Babyzeiten mit sich herumtragen. Tolle Aktion, aber nicht zu Ende gedacht und eben doch nur PR. Schade!





Mag. Sandra Maureder, 5023 Salzburg