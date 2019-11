Sicherung der Energie-Grundversorgung in Gefahr

Unmittelbar vor Fertigstellung der für eine langfristige Absicherung der Grund-Energieversorgung in Europa notwendigen Gas-Pipeline (NORDSTREAM II) meldet sich Mister Trump mit einem Veto dagegen! Weit haben wir es gebracht, wenn man jenseits des großen Teiches darüber urteilt, woher Europa seine Energie zu beziehen hat. Vielleicht öffnet diese Vorgangsweise althergebrachten Denkweisen wonach sich Europa in erster Linie und ausschließlich gen Westen zu orientieren hat, die Augen. Einigkeit und gesundes Selbstbewusstsein in Europa werden künftig mehr denn je gefragt sein.







Ernst Maier, 6395 Hochfilzen