Sicherungsmaßnahmen brauchen auch Eigenverantwortung

Lobenswert die Sorge des Rechnungshofs (wieso eigentlich der?) um die Sicherheit an Eisenbahnkreuzungen. Leider ist nicht angegeben ("Schneller zu mehr Sicherheit, SN, 9. September), wie viele Verkehrsunfälle auf bereits gesicherte Kreuzungen entfallen. Heißt es nicht immer wieder in den Meldungen: "Unfallursache: Rotlicht übersehen (oder eventuell missachtet)?"

Parallel zur wünschenswerten Verbesserung der Sicherungsmaßnahmen sollte daher den Verkehrsteilnehmern die (in der Hektik der heutigen Zeit ein wenig verblasste) Grundregel aus der Fahrschule in Erinnerung gerufen werden: "Die Eisenbahnkreuzung darf nur übersetzt werden, wenn sich der Straßenbenützer die Gewissheit verschafft hat, dass ein gefahrloses Übersetzen möglich ist."





Wolfgang Punz, 2340 Mödling