Sichtachsen-Identitäsverlust

Wenn ich aus Vigaun, Richtung Bahnhof fahre, ist wieder einmal ein Panoramabild durch einen neuen Gewerbebetrieb verloren gegangen. Bisher sah man sozusagen das Alpenvorland mit den Barmsteinen, bis hinaus ins Innviertel. Vor 30 Jahren sah man noch, egal von welcher Seite man kam, die Salzburger Altstadt. Heute weiß man nicht einmal, das da eine sein könnte. Wenn ich da an St. Martin und so weiter denke, frage ich mich immer, warum eines Tages noch Touristen in unser Land kommen sollen, wenn sie die gleichen verbauten Flächen wie zu Hause sehen. Fahre ich durch den benachbarten Rupertigau, kommt mir immer vor, dass man es dort besser schafft, das Landschaftsbild zu erhalten. Da fällt mir dann immer die Weissagung der Cree-Indianer, wenn Ihr den letzten Fisch gefangen ein. Passt mir auf mein Salzburg auf und Kaiser Franz Josef meinte, es muss etwas geschehen, aber es darf nichts passieren.

Wo sind die Menschen hingekommen, die noch das Ganze sahen und nicht die kurzfristigen Steuereinnahmen. Vom Co2-Verbrauch abgesehen. Mit allmählich "resignierendem" Gruß!



Peter Damjanovic, 5026 Salzburg