Sideletter veröffentlichen

Wo bleiben Anstand und Demokratieverständnis, wenn Abmachungen hinter dem Rücken der Wähler getroffen werden? Warum sind Sideletter streng geheim, unanständig und Chefsache? Weil durch sie mehr Gerechtigkeit, Objektivität und Kontrolle durch die Öffentlichkeit verhindert wird. Weil es sich um moralische und gesetzliche Verstöße handelt. Weil höchste Politiker in Österreich sonst nicht packeln und verhandeln könnten wie Schuhhändler am Markt in Tarvis. Weil Transparenz zu mehr Verantwortungsgefühl auch bei Spitzenpolitikern führen würde. Wie man hört, war es immer so, soll es auch weiterhin so gemacht werden. Das wird's nicht spielen! In Zukunft sollten Sideletter veröffentlicht werden. Die Wahrheit ist uns Bürgern zumutbar. Offene Geheimnisse sind uns lieber, wenn wir sie schwarz auf weiß vor uns liegen haben. Dann wissen wir, mit wem wir es in Wirklichkeit zu tun haben, auf wen wir uns verlassen können.

Egon Hofer, 9063 Maria Saal