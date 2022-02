Die SN fragen uns Leser: "Regen Sie die geheimen Nebenabsprachen ("Sideletters") von Parteien auf?" Abgesehen davon, dass mich in der österreichischen Politik nichts mehr wundert und schon gar nicht aufregt, möchte ich dazu nur sagen, dass es Sideletters schon immer gegeben hat und auch in den ehemaligen Rot-Schwarzen - oder umgekehrten - Regierungen der Proporz gang und gäbe war. Wir Mozart-Städter kennen doch das wunderschöne Bäumchen-Wechsle-Dich-Singspiel: "Cosi fan tutte". Na also!

Josef Blank, 5061 Elsbethen