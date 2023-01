Bezugnehmend auf den Artikel "Und sie bewegen sich nicht ..." (14. 1.) kann ich nur beipflichten, Bewegung hat noch immer zu wenig Stellenwert. Vorsorge beginnt oft erst dann, wenn das Problem (zum Beispiel Adipositas) schon vorhanden ist. Und wenn, dann werden Bewegungsprogramme oft nach kurzer Zeit wieder abgestellt. Wir haben in Österreich viele hervorragende Sportwissenschafter/-innen und auch Trainingstherapeutinnen. Wie in der Reha bereits seit Jahren, könnten diese auch hier einen wesentlichen Beitrag leisten. Unser Gesundheitssystem muss auch in dieser Hinsicht endlich up-to-date gebracht werden. Alle Bereiche inklusive Bewegung als Therapie entwickeln sich weltweit weiter.

Hierzulande wird vieles an die Ärztinnen und Ärzte abgegeben, die aufgrund hoher Patientenzahlen ohnehin nicht mehr wissen, wie sie noch richtig behandeln können. Wenn Personen aller Altersgruppen zu einer entsprechenden Trainings- oder Sporttherapie zugewiesen werden könnten, dann kann hier auch agiert, nicht erst reagiert werden. Nein, Geld kann kein Grund sein, denn man weiß, dass entsprechende Vorsorge das Gesundheitssystem extrem entlasten würde. Wann beginnt man endlich zu reagieren? Denn dann könnte es plötzlich heißen, denn sie bewegen sich doch …

Franziska Deibl, 4020 Linz