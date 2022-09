Sie war für viele ein Vorbild

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. geht unbestritten eine große Ära zu Ende. Wie kein anderes Staatsoberhaupt prägte sie die Weltgeschichte im 20. und 21. Jahrhundert. In einer immer turbulenteren Welt, welche zunehmend aus den Fugen gerät und in welcher wir zahlreiche Krisen, Kriege und den fortschreitenden Klimawandel erleben, war die Queen für viele Menschen ein Vorbild und wie ein Fels in der Brandung. Während Premierminister in Großbritannien kamen und gingen, war Elizabeth II. über Jahrzehnte hinweg die einzige Konstante. Sie stand für Stabilität und Kontinuität und hat sich stets für das Wohl Großbritanniens und des Commonwealth eingesetzt. In ihrer über 70-jährigen Amtszeit hat sie 13 US-Präsidenten erlebt. Ihre Rolle als königliche Majestät erfüllte sie dabei immer mit eiserner Disziplin. Nun ist sie wieder mit ihrem Ehemann Prinz Philip, der 2021 verstarb, vereint. Es bleiben viele schöne Erinnerungen für die Ewigkeit.

Ingo Fischer, 9473 Lavamünd