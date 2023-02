Zu "Aufregung um Südtiroler-Siedlung" (SN vom 21. 2.): Die Aufregung ist berechtigt! Warum werden diese schönen alten Häuser abgerissen? Diese wurden sicher in Ziegelbauweise errichtet, sonst wären sie nicht so schön alt geworden. Es geht um Profit und nichts anderem. Die Bewohner werden umgesiedelt, so einfach ist das. Sie werden nun sicher durch architektonisch wertvolle Betonwürfel ersetzt. Wahrscheinlich wird auch die Grünfläche miteinbezogen.



Gudrun Timpe, 5020 Salzburg