Da kann der normale Bürger schon wirklich den Glauben an einem gerechten Staat verlieren, wenn ein Multimillionär über die öffentliche Hand immer wieder Steuergelder zu gesprochen bekommt und in weiterer Folge seine Firmen an die Wand fährt, welches wieder eine Menge an Steuergeld verschlingt wird, aber sein sehr hohes Privatvermögen mit der ganzen Misere nichts zutun hat und unberührt bleibt. Wieso geht das bei Herrn Benko und bei mir nicht? Offensichtlich bin ich zu blöd.





MAS Raphael Schamal, 5020 Salzburg