Signas Schicksal - Gelingt der Turnaround?

Weder Schadenfreude noch stelle ich den Anspruch, es immer schon gewusst zu haben, die Krise des Signa Konzerns vorhergesehen zu haben, ließ mich nun doch zur Feder greifen. Die Frage, wie es möglich war, dass die Hochfinanz, sowie die Banken sich auf solch spekulative Aktivitäten, auf dünnes Eis wagen, bleibt wohl unbeantwortet. Die Zeiten als Herr Benno das Kaufhaus Tirol in Innsbruck in wahre Höhen führte, haben sich schon seit Jahren grundlegend verändert. So ist noch kein zeitlicher Steinwurf vergangen, als Jürgen Schneider der deutsche Baulöwe eine Milliardenpleite hinnehmen musste. Die Parameter zu Signa sind nahe zu deckungsgleich; die "unvorhersehbare" Zinspolitik, die stark steigenden Baukosten, nur zwei Faktoren zu erwähnen, sollten erfahrene Finanzgurus und Bankmanager in ihr Management und ihre Risikobeurteilung doch entsprechend berücksichtigen. So gab es anscheinend kein Hindernis, für Herrn Benko jedes gewünschte Kapital zu erhalten. Kredite haben aber die unangenehme Eigenschaft der Tilgung. Ich wünsche, dem Signa Konzern, dass der Turnaround gelingen möge.





Werner Tegischer, 9900 Lienz