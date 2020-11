Silagemilch hat sehr gute Qualität

Zum Leserbrief "Umdenken in der Landwirtschaft" vom 16. 11. 2020: Sehr geehrte Frau Gressel, Sie sind eine hervorragende Ornithologin, Ihr Wissen über die Milchwirtschaft ist allerdings ausbaufähig. "Silagemilch" ist nicht, wie sie meinen, ein minderwertiges Nahrungsmittel, sondern so gut wie ihr Ausgangsmaterial. Genau wie bei der Heumilch ist das nämlich Gras. Auch bei der Heuwerbung, wird das Gras so rechtzeitig gemäht, dass die Nährstoffe, besonders Eiweiß, erhalten bleiben. Altes Heu von ausgewachsenen Blumen ist vom Nährwert mit Stroh gleichzusetzen. Bei gleichem Grasbestand, gleichzeitigem Mähzeitpunkt und gleicher Zufütterung ist der Omega-3-Gehalt dem der Silomilch ident. Moderner Silo ist eigentlich Halbheu (angetrocknetes Gras) und stinkt nicht, sondern riecht angenehm. Beim Silieren wird das Gras ohne chemische Zutaten durch Entzug des Sauerstoffs, einer natürlichen Milchsäuregärung, ähnlich dem Sauerkraut, unterzogen und dadurch haltbar gemacht.

Der Vorteil: Wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten, während sie bei der Bodentrocknung des Heus teilweise verloren gehen.

Gülle ist als Nebenprodukt der Milch zu sehen. Wenn sie nach der Ernte in vernünftigem Ausmaß ausgebracht wird, zerstört sie das Bodenleben nicht, sondern ist wertvoller Nährstoff für Mikroorganismen, die wiederum die Grundlage für Humus bilden.

Ich gebe zu, dass durch das mehrmalige Mähen der Wiesen das Braunkehlchen und andere Bodenbrüter auf Feldraine und extensive Weiden zurückgedrängt werden.

Persönlich können Sie etwas tun, indem Sie Ihren Rasen nicht ständig mähen sondern blühen lassen.

Die Milch, welche unsere Bauern, ob im Lungau oder im Flachgau, ob Biomilch Heumilch oder Silomilch, melken, ist von hervorragender Qualität, als ein Produkt bäuerlichen Fleißes!







Dipl.-Ing. Peter Spielbauer, 5020 Salzburg