Silvester-Feuerwerk ja oder nein

Frau Dipl.-Ing. A. Schubert aus Elsbethen ärgert sich über die Feuerwerks-Diskussion. Ich nicht, denn ich glaube, es wird niemand etwas gegen das Abfeuern von Raketen zu Silvester-Mitternacht haben.

Es geht ja hauptsächlich darum, dass in den letzten Jahren die Unsitte eingerissen ist, dass schon ab Weihnachten bis zu Silvester - also zwischen den Jahren - eine ständige Böllerei statt gefunden hat.

Der umsichtige Elsbethener Bürgermeister und der einsichtige Gemeinderat haben daher eine Empfehlung an das Gemeindevolk heraus gegeben, dass diesbezüglich höchst mögliche Zurückhaltung herrschen soll, was heuer wirklich eingehalten wurde.

Ein Labsal für Mensch, Tier und Natur und ich hoffe, dass das in Zukunft

auch so bleibt. Übrigens, auch in der Stadt Salzburg wurde das prachtvolle

Feuerwerk von der Festung erlaubt und von allen bewundert.







Josef Blank, 5061 Elsbethen