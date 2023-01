Silvester in Salzburg: Wie schön ist diese Stadt!

Silvester 20222/23: Mit dem Obus rasch von Langwied ins Zentrum, dort dann ein entspanntes Flanieren durch die Altstadt, gemütlich den Zirkelwirt und das Triangel besucht, die Musikbühne am Kapitelplatz genossen, ebenso kleine Stärkungen am Christkindlmarkt. Gute Stimmung überall, lustiges Herumtollen beim Eislaufen am Mozartplatz, ein phänomenales Panorama, wohin das Auge auch blickt. Herz, was willst du mehr, wie schön ist diese Stadt bitte!

Ein Dankeschön an all die Menschen, die dafür sorgen, die Busse fahren, öffentliche Flächen reinigen, in den Lokalen bedienen, das alles organisieren. Natürlich ist nicht alles gut in dieser Stadt, aber es ist ein Privileg, hier leben zu dürfen. Daran sollte man denken, bevor man "Kugelbomben" in Müllbehälter wirft, die dann völlig zerstört herumliegen. So gesehen am 1. 1. am Glanspitz, nicht so schön.



Günter Österer, 5020 Salzburg