Silvester-Knallerei belastet Nahrung

Das Foto auf Seite 1 in den SN vom 28. Dezember gefällt mir gut. Es ist aber mehr als erschreckend, dass jährlich in Österreich in der Silvesternacht Menschen einen Gehörschaden erleiden, Kinder durch Sprengkörper verletzt werden und viele Haus- und Wildtiere in große Angst versetzt werden. Noch erschreckender finde ich, dass durch die Knallerei extrem viel Feinstaub emittiert wird, der teilweise sogar hochgiftig ist. Dieses Gift verspeisen wir dann mit dem Gemüse im nächsten Jahr. Da bekanntlich unsere Nutztiere Gras und Heu fressen, gelangt das Gift auch durch das Fleisch auf unsere Teller. In Österreich hat man es nach langem Zögern geschafft, das Rauchen in öffentlichen Räumen zu verbieten. Sollte man nicht auch den Mut und die Weitsicht haben, dass die Herstellung von Feuerwerkskörpern in Österreich bzw. die Einfuhr verboten wird?







Ing. Harald Schober, 8160 Weiz