Silvesterknallerei

Nun haben wir also wieder eine Knall-Silvesternacht ohne Schlaf für Mensch und Tier überstanden. Wir gehören jener Generation an, die keine Kriegszeiten hat erleben müssen. Die Silvesternnacht aber lässt uns ganz nahe an die Ängste unserer Eltern heran. Man kann sich auch des Eindrucks nicht erwehren, dass immer lauter und aggressiver in die Luft geballert wird. Höher, lauter, spektakulärere Raketen lautet wohl die Devise.

Was ist mit all der Aufklärungsarbeit, die Medien betreiben? Wir hören täglich "Macht das nicht! Denkt an Feinstaubbelastung! Tiere verenden, weil sie unter dem Stress der Schießerei ihre Unterschlupfe nicht mehr finden." Unsere Tiere hecheln und jammern den ganzen Tag und Nacht. Weil die Schießerei ja schon am Vormittag beginnen muss und Tage nach Silvester weitergehen, sonst ist es ja kein Silvester. Umweltschäden? Lärmbelastung? Das wissen alle, aber es interessiert nicht! Was ist mit der Vorbildfunktion für Kinder, die diese Welt von uns übernehmen? Unsere Generation hat es damals nicht besser gewusst, aber heute wissen die Menschen, sie sind informiert. Man ist versucht zu glauben, dass sie all ihren Frust des alten Jahres in die Luft schießen und danach gibt's Absulotion.

Brauchtum? Nein! Früher wurden Freudenfeuer entzündet und in Dankbarkeit rückgeblickt. Meine Frage für die Zukunft: Welche Steigerung soll es geben? Werfen die Menschen dann mit Drohnen Feuerwerkskörper ab? Wenn keine Verbote seitens der Politik kommen, wird es weitergehen. Und die Politik schweigt, um die Wähler nicht zu verärgern. Unterstützen beim Umdenken und Verantwortung übernehmen für nachfolgende Generationen, das wäre meiner Meinung Auftrag für Politiker. Schieß- und Ruhezeiten zu definieren. Jeder einzelne ist gefordert - auch ohne Greta Thumberg!







Brigitte Höllbacher, 5421 Adnet