Sind alle Impfmuffel?

Ich schätze die Qualität der SN, die ich seit 50 Jahren lese. In dem Artikel "Die Impfmuffel in den Alpen" (25. 11.) werden jedoch Waldorfschulen als Hort von Gegnern der Pandemiemaßnahmen und des Impfens an den Pranger gestellt. Wo bleibt hier die journalistische Sorgfalt? Als Waldorflehrer und Mitbegründer der Waldorfschule Salzburg trifft mich das persönlich. "So sind wir nicht!" Unsere Schule setzt die gesetzlichen Vorgaben konsequent um. Wie überall gibt es dazu auch bei uns ein großes Spektrum an Meinungen und Konflikten. Der Waldorfbund Österreich grenzt sich jedoch klar gegen die Diffamierung von Pandemie-Maßnahmen und Impfung ab. Ich habe in 43 Jahren von Rudolf Steiner und der Anthroposophie gelernt, dass unterschiedliche Perspektiven nötig sind, um zu Erkenntnissen zu gelangen.

Zum Impfen fand ich bei Steiner eine Vielfalt an Gesichtspunkten. Er lehnte Impfungen keineswegs generell ab. Auch ich bin kein Impfmuffel. Am 25. November habe ich die dritte Impfung erhalten.

Mag. Rainald Grugger, 5020 Salzburg