Sind die Kontrollen logisch?

Ist das logisch oder habe ich da etwas nicht verstanden?

Die 2G-Kontrolle an der Kassa ist entscheidend für den Kauf einer Ware (außer im Lebensmittelhandel und Apotheken).

Ich gehe in ein Bekleidungsgeschäft, lasse mich beraten, probiere verschiedene Kleidungsstücke an, entscheide mich für eines, gehe zur Kasse, werde um den 2G-Nachweis gefragt, den ich nicht habe. Ich darf das anprobierte und ausgesuchte Teil nicht kaufen. Habe aber alle möglichen Kontakte, die eventuell eine Ansteckung provozieren, im Geschäft gehabt. Sollte man die Kontrollen nicht besser beim Eingang machen?

Robert Faust, 5020 Salzburg