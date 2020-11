Sind die Oberstufen tatsächlich egal?

Kein Freunde treffen, keine Reisen, kein Maturaball. Darüber will ich mich gar nicht beschweren. In Zeiten wie diesen muss jeder Rücksicht nehmen und verzichten. Wie die Situation allerdings für Oberstufenschüler/-innen und vor allem Maturant/-innen momentan abläuft, ist nicht zu akzeptieren. Ich, die den meisten Schularbeiten immer zitternd und schweißüberströmt entgegengesehen hat, kann mich inzwischen vor Freude kaum mehr im Zaum halten, wenn ich in die Schule gehen darf, um Prüfungen abzulegen. Tag für Tag warte ich auf Nachricht aus dem Bildungsministerium. Vergeblich. Keine Informationen zur Bewältigung der Matura trotz vier Monaten Distance-Learning. Kein Konzept, wie die kommenden Maturaklassen den verpassten Stoff aufholen sollen. Keine realistisch durchführbaren Maßnahmen im Homes-Schooling. Kein Wort zu Maturant/-innen, Schüler/-innen, Jugendlichen. Es wird alles getan, um die Wirtschaft zu retten. Aber bitte vergesst dabei nicht, dass es die Jugend ist, die diese in wenigen Jahren zu tragen hat.





Chiara Seidl, 5121 Tarsdorf