Sind einheimische Schülergruppen als Gäste nicht erwünscht?

Am 7. März fand für drei Klassen unserer Schule ein Skitag in Mühlbach am Hochkönig statt. Die Pistenbedingungen waren sehr gut, doch die Temperaturen eiskalt und wir alle freuten uns auf einen Einkehrschwung nach anstrengenden viereinhalb Stunden. Da die Hütten keine Reservierungen entgegengenommen hatten, fand sich in keiner der offenen Hütten ein Platz für unsere Gruppe, nicht einmal, wenn wir uns aufgeteilt hätten.

Hier hat uns vor allem zum Nachdenken gebracht, dass junger einheimischer Skinachwuchs in der Hütte nicht begrüßt wird, und das, obwohl sich die Wirtschaft immer wieder beklagt, dass zu wenig junge Skifahrer/-innen nachkommen. Er ist bei uns durchaus Verständnis vorhanden, dass es aufgrund des Personalmangels Probleme gibt oder dass auch einmal ein Ruhetag nötig ist, dennoch sehen wir nicht ein, dass es anscheinend ein Ding der Unmöglichkeit ist, einheimische Jugendliche nach einem kalten Skitag aufzunehmen und deren Hunger zu stillen.

Wir möchten uns allerdings herzlich bei der 15 Minuten vom Skigebiet entfernten Bäckerei Bauer im Zentrum von Mühlbach bedanken für die spontane Aufnahme und Verköstigung von über 30 Personen und die freundliche Bedienung trotz unseres Erscheinens in Skikleidung und Skischuhen.



2AHL, HLW Elisabethinum Kontakt: Johanna Walchhofer), 5600 St. Johann im Pongau