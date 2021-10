Sind individuelle Entscheidungen nicht mehr erlaubt?

Die Debatte die aktuell über den Impfstatus von Sportlern in Österreich und Deutschland geführt wird ist mehr als heuchlerisch.

Es steht doch wohl in der Verfassung geschrieben, dass jeder Mensch ein Recht auf freie Meinung hat, und diese auch äußern darf. Jetzt haben wir endlich einige Wenige, die sich getrauen in der Öffentlichkeit und trotz Ihrer Bekanntheit eine anscheinend unpopuläre Meinung zu vertreten, die haben sie wohlgemerkt nicht aus Trotz, sondern aus Ihrer Sicht aus Überzeugung!

Dann wird sofort draufgehauen, und solche Menschen versucht unter Druck zu setzten. Durch Druck erzeugt man Gegendruck liebe "Oberen". Wer sich impfen lassen wollte, konnte das schon lange tun, Dank eines wirklich hervorragenden flächendeckenden Angebotes dazu. Das wurde toll organisiert, und soll auch weiterhin möglich sein.

Aber sieht man denn nicht, dass es offensichtlich einen großen Teil der Bevölkerung aus verschiedensten Gründen nicht zum Impfen zieht?

Bestrafen wir alle die nicht "krank" sind jetzt? Es war immer eine große Stärke unserer österreichischen Gesellschaft sich nicht auseinanderdividieren zu lassen, und in Zeiten der Not zusammen zu halten. Nun, seit 21 Monaten haben wir so eine Situation, und mir dünkt, es ist nicht mehr so wichtig, dass es allen gut geht, sondern bewusst ein Keil in die Gesellschaft getrieben werden soll.

Mein Sohn (6 1/2) fragte mich gerade , warum auf Seite 3 der SN eine Gruppe von Polizisten abgebildet ist? Ich habe Ihm erklärt, dass die Beamten eventuell in Zukunft kontrollieren sollen, ob man geimpft ist.

Sein Conclusio war: Das ist doch ganz einfach, Entweder man lässt sich impfen, oder nicht, dann muss man halt immer testen (so wie wir in der Schule), dann weiß ich ja ob ich "gefährlich" bin für Andere, oder nicht. Simpel erklärt, von einem Kind!





Roman Bader, 5166 Perwang